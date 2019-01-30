Сарри: если Азар хочет покинуть «Челси», ему стоит это сделать сейчас

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о будущем полузащитника команды Эдена Азара. Напомним, соглашение бельгийского футболиста с лондонцами рассчитано до лета 2020 года.



«Ситуация с Азаром отличается от ситуации вокруг Хадсона-Одои. Эдену 28 лет. Если он хочет уйти из команды, ему стоит это сделать сейчас. Конечно, я надеюсь, что этого не произойдёт. Я рассчитываю на то, что Азар захочет остаться в „Челси“ и продолжить прогрессировать вместе с командой. У него есть все данные, чтобы стать лучшим европейским футболистом.



Моя работа заключается в том, чтобы помогать ему развивать свои навыки. Иногда мне нужно общаться с журналистами по этому поводу, но такова моя работа», — приводит слова Сарри FourFourTwo.

Жиру: Сарри наигрывает Азара на позиции девятки, и это вредит нападающим