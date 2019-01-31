«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Лестером»

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяевам удалось выйти вперёд в счёте уже на 3-й минуте, когда отличился сенегальский нападающий Садио Мане. Однако гости смогли сравнять, забив мяч в компенсированное время первого тайма. Точным ударом отметился защитник Гарри Магуайр.

«Ливерпуль» (61 очко) продолжает возглавлять турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа упустили возможность создать ещё больший отрыв от ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» (56 баллов), который накануне проиграл в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2). «Лестер» (32) – на 11-й строчке.