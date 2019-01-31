Вальверде: «Барселона» хочет выиграть все трофеи, которые может

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Испании после победы в ответном матче 1/4 финала с «Севильей» (6:1).

«После поражения в первом матче кто-то мог подумать, что мы можем пожертвовать Кубком Испании. Но мы хотим выиграть все трофеи, которые можем. Кубок очень волнует нас.

В матче всегда есть моменты, когда игра идёт не по вашему сценарию. В первом матче мы не могли забить, а затем «Севилья» провела отличный второй тайм.

В ответной игре мы мощно начали, забили быстрый гол, а потом нас спас Силлессен (голкипер отразил пенальти. — Прим. «Чемпионата»). Затем мы довели счёт до 4:1, а в концовке воспользовались пространством для контратак. Мы могли снять все вопросы и раньше", — приводит слова Вальверде Marca.