Джикия: наша с Самедовым и Джано группа в «Вотсапе» называется «ОПГ «Сирень»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход из команды полузащитников Джано Ананидзе и Александра Самедова.

«Джано за последние два года стал моим лучшим другом, наверное, даже одним из самых близких друзей. Мне было очень обидно, что он покинул «Спартак». Точнее ушёл в аренду, но в глубине души я прекрасно понимаю, что это футбольная жизнь и такое происходит. Отнёсся к этому с пониманием, жду его обратно летом. Потому что прошло уже 10 дней на сборах, и мне его не хватает. Кстати, не только его, Александр Самедов также покинул «Спартак», у нас было трио.



У нас есть хэштег и в „Вотсапе“ группа, которая называется «ОПГ «Сирень». В честь ресторана Александра Самедова. Есть, конечно, аллюзия на ОПГ «Ромашка», но это никак не связано, просто шутки, которые мы придумали в раздевалке. А хэштег «СэмДжиДжан», — рассказал Джикия в интервью Youtube-каналу Commandos.