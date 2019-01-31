Защитник «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему выбрал сборную России, хотя его приглашали в национальную команду Грузии.

«Передо мной, конечно, стояла проблема выбора сборной. На тот момент я был игроком пермского «Амкара», и Станислав Саламович Черчесов первый раз вызвал меня в национальную сборную на товарищеские игры. При факте участия в них я пока не был заигран за сборную России. Потом были переговоры, звонки со сборной Грузии, но я сделал выбор и ни о чём не жалею.



Почему выбрал сборную России? В своём выборе даже не советовался с родителями, но они меня поддержали. Я здесь родился, вырос, прошёл через всё, добился успехов, и мне очень приятно, что их тут оценили. Надеюсь, что я правильно пригодился сборной России.



Когда я первый раз вызвался в сборную, то приехал туда с огромными глазами. Вообще не понимал, куда я попал. Казалось бы, тот же самый квадрат, но это было просто нереальное чувство. Конечно, со временем приживаешься, становишься своим. На данный момент, пребывая в расположении «Спартака» и сборной, чувствую себя счастливым человеком.

С мыслями по поводу чемпионата мира и травмы уже давно смирился. Ещё тогда, когда на базе мне сказали, что я не еду. Это был определённый жизненный опыт, который я должен был пройти, и я его прошёл. На данный момент я здоров на сто процентов и колено меня не беспокоит», — рассказал Джикия в интервью Youtube-каналу Commandos.