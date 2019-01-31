Джикия: работа Карреры и Кононова на сборах очень отличается

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что в работе главного тренера Олега Кононова и экс-наставника Массимо Карреры есть большие отличия.



«Работа Карреры и Кононова на сборах очень отличается, но сравнивать не буду. Абсолютно два разных направления. Я полностью доволен тем, как проходит подготовка. Да и в принципе доволен всем, что сейчас связанно с командой. Мы идём в правильном направлении.



Олег Кононов — очень интеллигентный специалист, который чётко доводит свои идеи, мысли, чётко разбирает игру, ведёт подготовку и беседу. Меня это очень подкупает, и мне приятно с ним работать.

Когда первый раз встретились с ребятами в 2019 году, то между собой решили: всё, что было прошлом году, оставим в нём и начнём год с чистого листа. Все те разговоры и скандалы уже всем надоели, особенно нефутбольные темы», — рассказал Джикия в интервью Youtube-каналу Commandos.