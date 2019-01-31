Крупная победа «Порту» в игре с «Белененсешем» в видеообзоре Примеры

В матче 19-го тура чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Белененсеш» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау». Обслуживал матч арбитр Луиш Годинью.

Счёт на пятой минуте открыл Ясин Браими, которому ассистировал Хесус Корона. В середине тайма преимущество «драконов» увеличил Эдер Милитао с паса Алекса Теллеса. Во второй половине счёт до крупного довёл Тикиньо. В этом эпизоде ему голевую передачу отдал Оливер Торрес.

После матча «Порту», набрав 49 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Белененсеш» (29) остался на седьмом месте. В следующем туре «Порту» на выезде сыграет с «Виторией Гимарайнш». Матч состоится на стадионе «Афонсу Энрикеш» 3 февраля.