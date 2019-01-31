Эмери: Д. Суарес даст нам дополнительные возможности в атакующей линии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал переход полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса.

«Мы очень рады, что к нам присоединился Денис Суарес. Он игрок, которого мы хорошо знаем, и я работал с ним в „Севилье“. Он даст нам дополнительные возможности в атакующей линии, поэтому сможет помочь команде», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Напомним, что «Арсенал» арендовал Суареса до конца этого сезона.

25-летний Суарес перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Вильярреала» за € 3,25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах испанского национального чемпионата, проведя на поле в общей сложности 17 минут, и не отметился результативными действиями. На его счету один матч за сборную Испании.