Сульшер: «Манчестер Юнайтед» — идеальный клуб для Марсьяля

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с форвардом команды Антони Марсьялем до 2024 года.

«Антони — один из тех одарённых игроков, с которым хотел бы поработать любой тренер. Он умён, а в сочетании с исключительным талантом является футболистом с захватывающим будущим.

«Манчестер Юнайтед» — идеальный клуб для Марсьяля, чтобы продолжать развиваться как первоклассный форвард. Мы все очень рады, что он заключил долгосрочное соглашение», — приводит слова Сульшера пресс-служба «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний французский нападающий забил 8 голов и отдал одну результативную передачу в 18 матчах.