«Енисей» анонсировал приход новичка загадочным письмом

Пресс-служба «Енисея» в «Твиттере» анонсировала приход нового игрока в команду, не назвав его имени. Вместо этого было опубликовано письмо, в котором новичок рассказал о своём прошлом.

«Мы получили письмо от неизвестного отправителя на иностранном языке. Он сказал, что прольёт свет на свою тайну завтра», — говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

«Друзья, всем привет! Первым моим клубом стала команда из Парижа, правда, маленького. Там я провёл несколько хороших сезонов, за что футбольный бог отблагодарил меня переходом в топ-клуб своей страны.

В этом сезоне я дебютировал в Лиге чемпионов. В моей команде были футболисты лишь из четырёх стран, все они – мои друзья. Один из них не так давно переехал туда, где один музыкант советует пить. Но он профессионал и, уверен, поможет этой команде, а с ним увижусь в мае и поговорю.

С «Енисеем» у меня отношения по первости не сложились. Ваша команда огорчила и меня, и весь мой прошлый клуб. Правда, для него нашлась своя «Смена» из Комсомольска-на-Амуре, и на положение дел это сильно не повлияло. С уважением, новый игрок «Енисея»!» — говорится в тексте письма.