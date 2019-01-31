«Жирона» — «Реал»: онлайн-трансляция начнётся 31 января в 23:30

Сегодня, 31 января, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Жирона» — «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Ассистентами главного судьи выступят Диего Севилья и Сесар Фонт. Резервным рефери на матч назначен Хон Эстебан.

В первом матче «Реал» на своём поле обыграл «Жирону» со счётом 4:2. Посмотреть результаты остальных четвертьфинальных матчей Кубка Испании можно на «Чемпионате».

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». Каталонский клуб — лидер по количеству побед в турнире (30). На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» (23), на третьем — «Реал» (19).