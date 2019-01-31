«Валенсия» арендовала защитника «Сельты» Ронкалью

Защитник «Сельты» Факундо Ронкалья продолжит карьеру в «Валенсии». 31-летний аргентинский футболист будет выступать в составе «летучих мышей» на правах аренды до конца этого сезона, сообщает официальный сайт «Валенсии».

Ронкалья перешёл в «Сельту» на правах свободного агента летом 2016 года. Его нынешнее соглашение с клубом из Виго истекает летом 2019 года. Факундо известен также по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Эспаньол», «Эстудиантес», «Фиорентину» и «Дженоа». В активе защитника 14 матчей за сборную Аргентины, в составе которой он дебютировал в 2013 году.

В этом сезоне Ронкалья принял участие в 12 матчах (во всех — в основном составе) за «Сельту» в чемпионате Испании.

«Валенсия» (29 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» (21) — на 18-й строчке.