«Сельта» взяла Будебуза у «Бетиса» в аренду с правом выкупа

«Сельта» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Бетиса» Ряда Будебуза.



Алжирский футболист перебрался в стан клуба из Виго на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.



В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 9 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями и получил 1 жёлтую карточку.



Будебуз начинал карьеру во Франции и в 2008 году дебютировал на взрослом уровне в составе «Сошо». С 2013 по 2015 год хавбек выступал за «Бастию», после чего перебрался в «Монпелье». Там он также провёл два года и перед началом сезона-2017/18 стал игроком «Бетиса». С 2010 года Будебуз также вызывается в сборную Алжира.

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