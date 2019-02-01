Навас: всегда защищаем Бензема, потому что знаем, насколько он важен для «Реала»

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас оценил важность нападающего Карима Бензема для команды, а также поделился мыслями о предстоящей жеребьёвке полуфинала Кубка Испании.



«Карим является невероятно важным игроком для нас. Мы всегда защищаем его, потому что знаем, насколько он классный футболист. Мы знаем, что Бензема даёт команде, он настоящий профессионал, и мы счастливы, что он играет так.



Что касается жеребьёвки, мы спокойны. Если хотим выиграть Кубок, должны побеждать – и неважно, кто нам выпадет. К любому сопернику нужно будет отнестись серьёзно», — цитирует Наваса Goal.com.



Накануне, 31 января, в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании с «Жироной» Бензема оформил дубль, чем помог «Реалу» одержать уверенную победу со счётом 3:1 и пройти в следующий раунд турнира.

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