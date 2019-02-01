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Форвард сборной Катара установил рекорд по количеству голов на Кубке Азии

Форвард сборной Катара установил рекорд по количеству голов на Кубке Азии
Футбол / Прочие турниры

Нападающий сборной Катара Алмоез Али установил новый рекорд Кубка Азии. В финальном матче со сборной Японии Али открыл счёт, забив на 12-й минуте. Этот гол стал для нападающего сборной Катара девятым на турнире. Это новый рекорд Кубка Азии. Раньше столько голов в течение одного турнира не забивал никто.

Предыдущее достижение установил иранский форвард Али Даеи. На Кубке Азии—1996 он забил восемь мячей. Также Даеи является лучшим бомбардиром сборной Ирана и рекордсменом среди бомбардиров всех сборных мира в истории. Даеи забил 109 мячей в 149 матчах.

22-летний Али выступает за «Аль-Духаиля». После первого тайма Катар обыгрывает Японию со счётом 2:0.

Сборная Катара разгромила ОАЭ и вышла в финал Кубка Азии
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