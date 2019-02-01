Нойер пропустит матч с «Байером» из-за травмы

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пропустит матч 20-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» из-за повреждения, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.



32-летний немецкий вратарь травмировал руку во время тренировки «Баварии». Таким образом, немецкий голкипер не сможет помочь своей команде в матче с леверкузенским клубом, который состоится завтра, 2 февраля, на стадионе «Бай-Арена».



После 19 туров мюнхенская «Бавария» набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Лидером соревнования на данный момент является дортмундская «Боруссия», в активе которой 48 очков. Напомним, мюнхенская команда стала чемпионом Германии по итогам сезона-2017/18.

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