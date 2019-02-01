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Феллайни перешёл в «Шаньдун Лунэн»

Феллайни перешёл в «Шаньдун Лунэн»
Футбол / Англия

Бельгийский полузащитник Маруан Феллайни перешёл из «Манчестер Юнайтед» в китайский клуб «Шаньдун Лунэн», сообщает пресс-служба английской команды.

Минувшим летом бельгийский игрок продлил контракт с манкунианцами. Ранее стало известно, что Феллайни согласовал с китайским клубом условия соглашения и перейдёт в команду после медицинского осмотра.

Отмечается, что уход Феллайни связан с нехваткой игровой практики в нынешнем сезоне. С момента прихода Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 31-летний полузащитник провёл на поле всего 31 минуту. В настоящий момент он восстанавливается после полученной травмы.

После 24 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Феллайни согласовал контракт с «Шаньдун Лунэн»
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