Третий бомбардир Примеры Стуани продлил контракт с «Жироной»

Уругвайский форвард Кристиан Стуани продлил контракт с «Жироной». Новое соглашение 32-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/22.

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Стуани является лучшим бомбардиром каталонского клуба. В нынешнем сезоне уругваец забил 12 мячей в 18 матчах. Больше него в нынешнем сезоне забили только Лионель Месси (19) и Луис Суарес (15), представляющие «Барселону».

Стуани перешёл в «Жирону» в 2017 году. Испанский клуб заплатил за него «Миддлсбро» € 2,5 млн. С тех пор Стуани принял участие в 53 матчах и забил 34 мяча за «Жирону».

Ранее сообщалось, что Стуани интересуется «Барселона». Сине-гранатовые рассматривали Стуани в качестве замены Муниру Эль-Хаддади, который перешёл в «Севилью».