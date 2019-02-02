Надсон: помню матч с «Томью» при -15, думал, что умру

Бывший защитник «Крыльев Советов» Жозе Ферейра Надсон рассказал, что с трудом переносил российские холода. 34-летний бразилец вспомнил, какие испытывал чувства перед матчем РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов», который должен был состояться в конце ноября. Встречу в итоге отменили из-за холода.

«Слава богу, что ту игру отменили. Я чувствовал себя ужасно. Казалось, будто мороз поцарапает уши. Было очень, очень холодно.

Помню, что мы как-то играли с «Томью». Мы начинали при -15, а затем температура упала до -17. Я думал, что умру! Хотел лишь, чтобы матч быстрее закончился!», — цитирует Надсона Yahoo Sports.

Надсон перешёл в самарские «Крылья Советов» из бельгийского «Генка» в 2013 году. В нынешнем сезоне 34-летний бразильский футболист принял участие в 7 матчах в составе самарской команды в Российской Премьер-Лиге, однако не сумел отметиться результативными действиями.