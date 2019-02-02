Бруну Алвеш продлил контракт с «Пармой»

Защитник «Пармы» Бруну Алвеш продлил контракт со своей командой. Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, новое соглашение с футболистом рассчитано до 2020 года.

Ранее сообщалось, что португалец был близок к переходу в «Ювентус». В туринском клубе защитник мог получить игровую практику, так как Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини получили травмы. Пармезанцы оценили игрока в € 1,5 млн, но сделка сорвалась.

37-летний Алвеш перешёл в «Парму» прошлым летом из «Рейнджерс» и достался итальянскому клубу бесплатно. В нынешнем сезоне принял участие в двадцати матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей.

Ранее Алвеш выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год.