Ракицкий, Барриос, Азмун и Кокорин – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

«Зенит» сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В список «А» вошли 24 футболиста, среди которых также новобранцы питерского клуба – Ярослав Ракицкий, Вилмар Барриос и Сердар Азмун. Александр Кокорин, пребывающий в СИЗО «Бутырка», также включён в заявку.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вилмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артём Дзюба, Антон Заболотный.

Первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против турецкого «Фенербахче» «Зенит» проведёт 12 февраля в Стамбуле, ответный — 21 февраля в Санкт-Петербурге.