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Сарри: сейчас Игуаин находится не в лучшем физическом состоянии

Сарри: сейчас Игуаин находится не в лучшем физическом состоянии
Футбол / Англия

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о физическом состоянии нападающего лондонской команды Гонсало Игуаина.

«Сейчас Игуаин находится не в лучшем физическом состоянии. Он провёл всего несколько матчей за последние 45 дней. Это связано с травмой спины, которая его беспокоит, и трансферным рынком. Сейчас Гонсало необходимо набирать форму, мы знаем, на что он способен», — приводит слова Сарри Calciomercato.

Игуаин перешёл в «Челси» на правах аренды. 31-летний аргентинский форвард будет выступать в составе лондонского клуба на правах аренды до конца сезона-2018/19. Напомним, права на футболиста принадлежат туринскому «Ювентусу», ранее он выступал за «Милан» также на правах аренды.

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