«Рубин» огласил состав на товарищескую игру с чешским клубом «Фастав»

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте огласил состав на товарищеский матч с чешским клубом «Фастав» (Злин).



Состав «Рубина»: Иван Коновалов, Виталий Устинов, Филип Уремович, Руслан Камболов, Егор Сорокин, Никита Голдобин, Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Роман Акбашев, Хорен Байрамян, Зурико Давиташвили.



Матч «Рубин» — «Фастав» состоится сегодня, 2 февраля, и начнётся в 16:30 мск.



«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с грозненским «Ахматом». Игра состоится в Казани 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С расписанием матчей Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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