Скоулз: Погба потерял уважение к Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре хавбека «красных дьяволов» Поля Погба после отставки Жозе Моуринью.

«Мне кажется, тут всё зависит от игрока. Я был одним из главных критиков Погба, но ненавидел это делать. Просто я играл вместе с ним и видел, какой у него талант.

В первой половине нынешнего сезона и всю прошлую кампанию Поль играл только за себя. Думаю, он потерял всякое уважение к Моуринью, но в этом я с ним абсолютно не согласен.

Теперь Погба играет с умом и использует качества, которыми обладает. В последних 8—10 матчах можно было видеть, какой он игрок», — сказал Скоулз в эфире BBC Radio 5 Live.

«Манчестер Юнайтед» завтра, 3 февраля, проведёт выездной матч 25-го тура АПЛ с «Лестер Сити». Начало встречи — в 17:05 мск.