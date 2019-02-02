Болельщики «Кардиффа» почтили память Салы перед матчем с «Борнмутом»

Болельщики «Кардифф Сити» провели акцию памяти в честь форварда Эмилиано Салы, который должен был перейти в валлийский клуб из «Нанта». Акция состоялась перед началом матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

29 января аргентинский игрок Эмилиано Сала должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Воздушное судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.

В спасательных службах считают, что шансов на спасение Салы и пилота нет. По версии следователей, самолёт рухнул в воду. Из-за низкой температуры воды выжить в таких условиях практически невозможно.