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«Кардифф Сити» обыграл «Борнмут» и прервал неудачную серию

«Кардифф Сити» обыграл «Борнмут» и прервал неудачную серию
Футбол / Англия

«Кардифф Сити» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Борнмуту». Матч, проходивший на стадионе «Кардифф Сити», завершился победой хозяев со счётом 2:0. Дубль оформил полузащитник валлийцев Бобби Рид. Он открыл счёт в матче на 5-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Второй мяч Рид забил сразу после перерыва.

Эта победа стала первой для «Кардиффа» в 2019 году. До этого валлийцы потерпели три поражения и сыграли вничью в рамках АПЛ. «Кардифф» набрал 22 очка, клуб занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 33 очками находится на 10-й строчке.

Перед началом матча болельщики «Кардиффа» провели акцию памяти в честь форварда Эмилиано Салы, который должен был перейти в валлийский клуб из «Нанта». 29 января Сала должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Воздушное судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
02 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
2:0
Борнмут
Борнмут
1:0 – Рид – 5 (пен), 2:0 – Рид – 46
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