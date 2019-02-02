«Кардифф Сити» обыграл «Борнмут» и прервал неудачную серию

«Кардифф Сити» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги нанёс поражение «Борнмуту». Матч, проходивший на стадионе «Кардифф Сити», завершился победой хозяев со счётом 2:0. Дубль оформил полузащитник валлийцев Бобби Рид. Он открыл счёт в матче на 5-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Второй мяч Рид забил сразу после перерыва.

Эта победа стала первой для «Кардиффа» в 2019 году. До этого валлийцы потерпели три поражения и сыграли вничью в рамках АПЛ. «Кардифф» набрал 22 очка, клуб занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 33 очками находится на 10-й строчке.

Перед началом матча болельщики «Кардиффа» провели акцию памяти в честь форварда Эмилиано Салы, который должен был перейти в валлийский клуб из «Нанта». 29 января Сала должен был сыграть за «Кардифф Сити» в матче с «Арсеналом». Однако на следующий день после трансфера из «Нанта» частный самолёт с футболистом на борту пропал вблизи Нормандских островов. Воздушное судно до сих пор не найдено, а поиски были возобновлены только после сбора дополнительных средств.