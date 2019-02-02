Источник: Эвра предложил «Ювентусу» собственные услуги

Французский защитник Патрис Эвра написал письмо руководству «Ювентуса», предложив собственные услуги, утверждает Corriere di Torino.

По данным источника, 37-летний футболист предложил «Ювентусу» подписать с ним контракт. Француз уже выступал за туринский клуб с 2014 по 2016 год. В настоящее время он является свободным агентом. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм Юнайтед». При этом за лондонцев француз провёл всего пять матчей во всех турнирах.

«Ювентус» в настоящее время испытывает проблемы с составом. Защитники Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Андреа Барцальи получили травмы, а Мехди Бенатиа перешёл в «Аль-Духайль».