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«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло» со счётом 6:0

«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло» со счётом 6:0
Футбол / Прочие турниры

В матче 20-го тура нидерландской Эредивизии «Аякс» принимал «ВВВ-Венло». Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающие Каспер Дольберг, Душан Тадич, Давид Нерес и Клас-Ян Хунтелар, а также полузащитники Хаким Зиеш и Донни ван де Бек.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для «Аякса» эта победа стала первой в последних трёх играх в чемпионате Нидерландов. «ВВВ-Венло» потерпел второе поражение кряду.

Амстердамская команда, набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии, клуб из Венло (26) — восьмое.

В следующем туре «Аякс» на выезде сыграет с «Хераклесом», а «ВВВ-Венло» дома примет «Виллем II». Оба матча состоятся 9 февраля.

Нидерланды - Эредивизия. 20-й тур
02 февраля 2019, суббота. 21:45 МСК
Аякс
Амстердам
6:0
ВВВ-Венло
Венло
1:0 – Зиеш – 35, 2:0 – Дольберг – 52, 3:0 – Тадич – 60, 4:0 – Нерес – 85, 5:0 – Хунтелар – 87, 6:0 – ван де Бек – 90+1
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