«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло» со счётом 6:0

В матче 20-го тура нидерландской Эредивизии «Аякс» принимал «ВВВ-Венло». Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающие Каспер Дольберг, Душан Тадич, Давид Нерес и Клас-Ян Хунтелар, а также полузащитники Хаким Зиеш и Донни ван де Бек.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для «Аякса» эта победа стала первой в последних трёх играх в чемпионате Нидерландов. «ВВВ-Венло» потерпел второе поражение кряду.

Амстердамская команда, набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии, клуб из Венло (26) — восьмое.

В следующем туре «Аякс» на выезде сыграет с «Хераклесом», а «ВВВ-Венло» дома примет «Виллем II». Оба матча состоятся 9 февраля.