«Аякс» пропустил 10 голов за два тура. Как он собирается играть с «Реалом»?

Через две недели «Аякс» сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». После группового этапа ЛЧ казалось, что команде Эрика тен Хага по силам выбить действующего обладателя трофея. Но чем ближе февральское противостояние Амстердама с Мадридом, тем больше сомнений, что вице-чемпионам Нидерландов вообще стоит выходить на поле.

В двух последних турах Эредивизии «Аякс» получил в свои ворота 10 голов! Сравните с восемью пропущенными мячами в 17 матчах до этого. Оборона амстердамцев вся в дырах, словно старая рубашка, на которую хозяин давным-давно махнул рукой.

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Сегодня участник плей-офф ЛЧ позорно проиграл «Фейеноорду» в Роттердаме. Хотя начиналось всё для «Аякса» оптимистично: Лассе Шоне забил уже на 8-й минуте мастерским ударом со штрафного. Но после этого «Фейеноорд» принялся раскатывать нестройную защиту соперника за счёт комбинаций на скорости. Дорогущий защитник Матейс де Лигт, его партнёр по центру обороны зимний новичок Лисандро Магальян (куплен у «Боки Хуниорс» за 9,5 млн евро), опытный Дэйли Блинд — все они играли как бог на душу положит и совершали грубейшие ошибки. Ненадолго «Аякс» ещё зацепился за ничью, когда Хаким Зиеш сделал счёт 2:2, но тут на сцене появился 35-летний Робин ван Перси.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» забил за 15 минут два гола, которые сделали результат. Сперва ван Перси замкнул прострел с левого фланга, а во втором эпизоде пробил в касание от линии вратарской, откликнувшись на кросс слева. Теперь у капитана роттердамцев 10 голов в нынешнем сезоне Эредивизии. Жив курилка!

Гости окончательно развалились и получили 2:6. Это чемпионат Нидерландов. Там подобные цифры в порядке вещей, вот только «Аякс» привык крупно побеждать, а не сокрушительно уступать.

Фанатам «Фейеноорда» после столь яркого представления остаётся сожалеть о решении главного тренера Джованни ван Бронкхорста уйти из клуба по окончании сезона. Под руководством экс-игрока «Арсенала» и «Барселоны» команда выиграла четыре трофея за 3,5 года.

К слову, в разгроме «Аякса» поучаствовал и правый защитник Йерри Юсте, сыгравший полный матч. Стоит напомнить, что на этого 22-летнего игрока претендует «Зенит». Три недели назад голландские СМИ сообщали о предложении петербургского клуба в размере более 10 млн евро.

Конечно, провалиться в одном матче может любая команда. Однако туром ранее «Аякс» выдал дома безумную ничью с «Херенвеном» – 4:4, растеряв по ходу встречи преимущество в два гола. Против «Реала» даже в его нынешнем состоянии с такой обороной бороться невозможно.