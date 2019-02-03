Лопеш: «Монако» стал увереннее после победы в матче с «Тулузой»

Полузащитник «Монако» Маркуш Лопеш прокомментировал победу в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1).



«Эта победа крайне важна, потому что придаст команде уверенности в будущих играх. Мы должны забыть сложную первую часть сезона и идти дальше, играя гораздо лучше во второй половине. Чувствую, что мы стали увереннее, а победа добавит нам твёрдости. Необходимо действовать методично, от игры к игре», — приводит слова Лопеша A Bola.



«Монако» прервал серию без побед в Лиге 1 из шести матчей. Команда Леонарду Жардима поднялась с 19-го места в турнирной таблице чемпионата на 18-е. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Монпелье». Встреча состоится 10 февраля на стадионе «Стад де ла Моссон» и начнётся в 17:00 мск.

Жардим: было непросто психологически, но «Монако» выиграл. Это важно