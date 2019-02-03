«Интер» — «Болонья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане состоится матч 22-го тура итальянской Серии А. Встретятся «Интер» и «Болонья». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. Ассистентами главного судьи выступят Даниэле Биндони и Лука Мондин. Резервным рефери на матч назначен Антонио Джуа.



Миланский «Интер» набрал 40 очков в 21 матче и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (14) — на 18-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является «Ювентус», набравший 60 очков в 22 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Интер» — «Болонья» на «Чемпионате»