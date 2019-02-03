Букмекеры резко повысили коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Сегодня в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на «Этихад Стэдиум» и начнётся в 19:30 мск.



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После серии из восьми побед подряд в разных турнирах «Манчестер Сити» снова оступился. В 24-м туре команда проиграла «Ньюкаслу» со счётом 1:2, не сумев удержать преимущество. «Арсенал» в текущем сезоне выбыл из обоих кубковых турниров. Совсем недавно команда вылетела из Кубка Англии, проиграв со счётом 1:3 «Манчестер Юнайтед».



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