Трабукки: Каррера просил «Спартак» купить Ньянга, Чалету-Цара и Антона Миранчука

Известный футбольный агент Марко Трабукки рассказал, каких футболистов хотел приобрести бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в московский клуб.



«Я управлял всеми трансферами при Каррере? Даже не знаю, что сказать, как прокомментировать бред. Иногда люди склонны видеть не то, что есть, а что им удобно видеть. Пусть так думают, если хотят, к антирекламе отношусь спокойно. Я приводил в команду футболистов Джикию, Самедова, Луиса Адриано, Петковича, Пашалича, Максимовича, Ерёменко, Ханни, Жиго. Дальше этого моё «кардинальство» не распространялось.



Каррера получил большие полномочия в комплектовании команды в 2017 году. Ещё до чемпионства мы как-то обедали вчетвером — Леонид Федун, Юхан Гераскин, Каррера и я. Массимо попросил купить троих — Луиса Адриано, Самедова и Джикию. Несмотря на то что не все в клубе, мягко говоря, были в восторге, акционер удовлетворил просьбу. Так было и после победы в чемпионате. Карт-бланш истек в конце прошлого сезона. А начался после покупки Селихова.



Каррера задумал пригласить Петковича, Пашалича или Жиго — выходил на Федуна. Разумеется, случались отказы. Например, когда речь шла о достаточно дорогих футболистах. Например, сенегальский форвард Ньянг из «Торино», хорватский защитник Чалета-Цар из «Зальцбурга», Антон Миранчук», — приводит слова Трабукки «Матч ТВ».

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