Аленья: в матче с «Валенсией» чувствовали, что должны были победить

Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья, появившийся в стартовом составе на матч 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2), поделился эмоциями. 21-летний испанец признался, что не испытывал волнения перед игрой. Полузащитник провёл на поле 66 минут, после чего его заменил Артур.

«Я не удивлён, что меня заменили, всё в порядке. Доволен тем, что тренер предоставил мне игровое время. Всё решает тренер, я бываю счастлив, когда выхожу на поле.

Мне было комфортно играть, я уже лучше знаю команду. Думаю, что мы здорово играли. Доволен и собой, но важнее всего — командный результат, то, что мы не выиграли.

В начале матча мы были немного сонными, но затем выложились. Покидали поле с чувством, что должны были победить», — приводит слова Аленьи Marca.