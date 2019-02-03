Линекер: Рашфорд — не по годам зрелый игрок

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высоко оценил игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. 21-летний форвард забил победный мяч в ворота «Лестера» (1:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне Рашфорд забил 8 голов и сделал 6 передач в АПЛ.

«Никогда не понимал тех, кто сомневается в способностях Рашфорда. Он всегда удивлял меня уверенностью в собственных силах и хладнокровием перед чужими воротами. Он — не по годам зрелый игрок», — написал Линекер в «Твиттере».

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 48 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице, опередив «Арсенал». Лондонцы в 25-м туре сыграют с «Манчестер Сити». «Лестер» с 32 очками остался на 11-м месте в турнирной таблице.