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Хет-трик Финнбогасона помог «Аугсбургу» разгромить «Майнц»

Хет-трик Финнбогасона помог «Аугсбургу» разгромить «Майнц»
Футбол / Германия

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал «Майнц». Встреча прошла в Аугсбурге на стадионе «WWK-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором всех голов стал 30-летний исландский нападающий «Аугсбурга» Альфред Финнбогасон, оформивший хет-трик.

«Аугсбург» прервал серию без побед из 10 матчей в чемпионате Германии. Для «Майнца» это поражение стало первым в последних 5 встречах.

«Майнц», набрав 27 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Аугсбург» (18) — 15-е.

В 21-м туре «Майнц» на своём поле 8 февраля примет «Байер» из Леверкузена, а «Аугсбург» спустя два дня в гостях сыграет с «Вердером» в Бремене.

Статистику игроков немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 20-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
3:0
Майнц
Майнц
1:0 – Финнбогасон – 8 (пен), 2:0 – Финнбогасон – 34 (пен), 3:0 – Финнбогасон – 54
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