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«Штутгарт» на 94-й минуте упустил победу в матче с «Фрайбургом»

«Штутгарт» на 94-й минуте упустил победу в матче с «Фрайбургом»
Футбол / Германия

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Фрайбург». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Фрайбурга» Яник Хаберер, отличившийся на 4-й минуте. Защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа в середине второго тайма сравнял счёт, а спустя восемь минут хавбек Даниэль Дидави вывел хозяев вперёд. Ничью гостям принёс нападающий Флориан Нидерлехнер, забив на 94-й минуте.

«Фрайбург», набрав 22 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» (15) — 16-е.

В 21-м туре «Фрайбург» на своём поле 9 февраля примет «Вольфсбург», а «Штутгарт» на следующий день в гостях встретится с «Фортуной».

Германия - Бундеслига. 20-й тур
03 февраля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт
2:2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 – Хаберер – 4, 1:1 – Инсуа – 75, 2:1 – Дидави – 83, 2:2 – Нидерлехнер – 90+4
Удаления: Гомес, 89 – нет
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