«Штутгарт» на 94-й минуте упустил победу в матче с «Фрайбургом»

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Фрайбург». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого мяча стал полузащитник «Фрайбурга» Яник Хаберер, отличившийся на 4-й минуте. Защитник «Штутгарта» Эмилиано Инсуа в середине второго тайма сравнял счёт, а спустя восемь минут хавбек Даниэль Дидави вывел хозяев вперёд. Ничью гостям принёс нападающий Флориан Нидерлехнер, забив на 94-й минуте.

«Фрайбург», набрав 22 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» (15) — 16-е.

В 21-м туре «Фрайбург» на своём поле 9 февраля примет «Вольфсбург», а «Штутгарт» на следующий день в гостях встретится с «Фортуной».