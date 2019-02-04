Гаттузо: Де Росси младше меня на 6-7 лет, но выгляжу как его отец

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Серии А с «Ромой» (1:1).

«Думаю, мы сыграли неплохо. «Рома» заслуживала большего по итогам первого тайма, но во втором мы встрепенулись и отыграли хорошо. Это хорошая команда, богатая талантами, и я знал, что будет тяжело. Как я уже сказал, «Рома», вероятно, заслуживала немного большего, но наша игра во втором тайме мне понравилась.

Пёнтек – игрок, который пугает соперника. Когда он открывается под пас из глубины, он вынуждает защитников бежать спиной, что создаёт для него свободное пространство. Он в великолепной форме», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Также итальянский специалист рассказал об объятиях с полузащитником римлян Даниэле Де Росси после матча.

«У нас был невероятный опыт на чемпионате мира 2006 года. Я ужасно состарился, а он выглядит замечательно. Он младше меня всего на 6-7 лет, но я выгляжу как его отец», — отметил Дженнаро.