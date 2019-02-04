Отец Салы — об обнаружении обломков самолёта: это как страшный сон, я в отчаянии

Орасио Сала, отец пропавшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, прокомментировал новость о первых результатах поисков самолёта, на котором летел игрок.



Ранее стало известно, что поисковой группе удалось найти пропавшее воздушное судно, о чём были уведомлены родственники Салы и пилота Дэвида Айбботсона.



«Я не могу поверить в это. Это как страшный сон, я в отчаянии. Моя жена, двое детей и некоторые друзья Эмилиано находятся там. Я общаюсь с поисковой группой ежедневно, но из-за того, что у меня на телефоне нет WhatsApp, нам непросто связываться друг с другом», — цитирует отца футболиста Ole со ссылкой на Crónica TV.



Напомним, трансфер 28-летнего аргентинца из «Нанта» в «Кардифф» стал самым дорогостоящим для британского клуба. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Источник: семье Салы сообщили об обнаружении разбившегося самолёта