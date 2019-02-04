Беспорядки на стадионе — в видеообзоре матча «Витория» — «Порту»

«Порту» не сумел одолеть «Виторию Гимарайнш» в выездном матче 20-го тура португальской Примейры. Встреча состоялась накануне, 3 февраля, на стадионе «Афонсу Энрикеш» и завершилась со счётом 0:0.



В ходе матча на стадионе начались беспорядки. Между болельщиками команд, сектора с которыми находились недалеко друг от друга, разгорелся конфликт, в ходе которого они начали кидать в оппонентов различные предметы. Также в ходе инцидента на поле был брошен файер.

«Порту» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии, однако не сумел сохранить отрыв от «Бенфики», который теперь составляет лишь три очка. После 20 туров «драконы» имеют в активе 50 очков. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».