Оляс: матч с «ПСЖ» стал для «Лиона» отличной подготовкой к игре с «Барселоной»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился эмоциями от победы его команды в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (2:1), а также выразил мнение, что эта игра поможет футболистам в преддверии противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Команда провела отличный матч. Первый тайм начался не лучшим образом, но мы быстро и правильно отреагировали. Я снимаю шляпу перед игроками и тренером, который в очередной раз принял прекрасные кадровые решения. План с четырьмя нападающими оказался амбициозным и доставил проблем «ПСЖ».



Этот матч стал отличной подготовкой к игре с «Барселоной» – она будет примерно такого же уровня. Футболистов «ПСЖ» выбило из колеи желание «Лиона» и прессинг. Я счастлив от победы в этом матче», — цитирует Оляса L’Equipe.



Первый матч «Лиона» с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во Франции 19 февраля. Ответная встреча пройдёт в Испании 13 марта.

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