«Енисей» подтвердил переход Хубулова

Полузащитник Арсен Хубулов сегодня, 4 февраля, подписал контракт с «Енисеем». 28-летний футболист расторг соглашение с турецким клубом «Эрзурумспор» и перешёл в стан красноярского клуба, о чём сообщила пресс-служба «Енисея».

Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что «Енисей» опередил «Оренбург» в борьбе за Хубулова. В нынешнем сезоне он провёл всего три матча в чемпионате Турции, в общей сложности проведя на поле 98 минут.



Хавбек является воспитанником Академии Коноплёва. Ранее он выступал за такие клубы, как «Автодор», «Алания», «Кубань» и «Анжи». В составе «Алании» и «Кубани» доходил до финала Кубка России, но оба раза его команды потерпели поражения. Сыграл четыре матча за молодёжную сборную России.



После 17 туров «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.