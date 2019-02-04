«Зенит» — Ригони: желаем раскрыть свой несомненный талант и радовать болельщиков

«Зенит» поздравил полузащитника Эмилиано Ригони с днём рождения. Сегодня, 4 февраля, аргентинскому полузащитнику сине-бело-голубых исполняется 26 лет.

Ригони — воспитанник «Бельграно», дебютировал в основном составе родной команды в августе 2013 года. В начале 2016 года перешёл в «Индепендьенте», где сыграл 47 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.



В августе 2017 года присоединился к «Зениту». В составе сине-бело-голубых Ригони провёл 30 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач. Первую часть сезона-2018/19 провёл на правах аренды в «Аталанте».



«Уважаемый Эмилиано! Мы желаем вам раскрыть свой несомненный талант и радовать болельщиков «Зенита» результативными действиями! С праздником!» — говорится на официальном сайте клуба.