Салах — лучший игрок Премьер-лиги в январе по версии PFA

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в январе по версии Профессиональной ассоциации футболистов (PFA), сообщается в «твиттере» организации.



По итогам голосования египтянин обошёл таких игроков, как Давид де Хеа, Поль Погба, Маркус Рашфорд (все – «Манчестер Юнайтед»), Трой Дини («Уотфорд») и Лерой Зане («Манчестер Сити»).



В январе Салах провёл четыре матча в Премьер-лиге – с «Манчестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Кристал Пэлас» и «Лестер Сити» – и отметился четырьмя голами. Всего на счету 26-летнего хавбека 16 мячей в 24 матчах первенства.



«Ливерпуль» после 24 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Сегодня, 4 февраля, мерсисайдцы на выезде сыграют с «Вест Хэм Юнайтед», начало – в 23:00 мск.

Гомес перенесёт операцию, в «Ливерпуле» надеются, что он сыграет до конца сезона