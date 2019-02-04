УЕФА отклонил апелляцию «Баварии» на дисквалификацию Мюллера

УЕФА отклонил апелляцию мюнхенской «Баварии» на дисквалификацию нападающего команды Томаса Мюллера, сообщает Bild.



Напомним, ранее дисциплинарный комитет организации принял решение наказать 29-летнего футболиста дисквалификацией на два матча турнира из-за красной карточки, полученной Мюллером во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). Таким образом, Мюллер всё-таки пропустит оба матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 19 февраля и 13 марта.



Напомним, инцидент произошёл в середине второго тайма. Мюллер, не заметив соперника, прыгнул за мячом, высоко подняв ногу. На его пути оказался защитник Николас Тальяфико, получивший сильный удар бутсой в голову. Форвард незамедлительно был удалён с поля, а его сопернику была оказана медицинская помощь, после чего он смог продолжить игру.

Румменигге: не беспокоюсь из-за нехватки нападающих, есть Гнабри и Мюллер