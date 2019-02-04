Гюндоган: для «Манчестер Сити» стать чемпионом всё ещё реально

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган оценил шансы своей команды на чемпионский титул.

«Мы всё ещё вторые и должны оказывать давление на „Ливерпуль“. Мы не можем отрицать, что «Ливерпуль» проводит отличный сезон, у них классные игроки. Они сделают всё возможное, чтобы сохранить первое место до конца чемпионата.

Следующие несколько недель будут интересными для всех. Для Премьер-лиги такая конкуренция является положительным фактором. Мы должны бросить вызов самим себе, хотим выиграть наши матчи. Тогда мы сможем сказать, что сделали всё возможное. Я думаю, что для нас ещё всё реально. Мы надеемся, что «Ливерпуль» будет терять очки", — приводит слова Гюндогана Evening Standard.

После 24 туров «Ливерпуль», набрав 61 очко, лидирует в Премьер-лиге, опережая «Манчестер Сити» на два очка. При этом у мерсисайдцев есть один матч в запасе.