Экс-форвард ЦСКА Попов стал одним из тренеров минского «Динамо»

Известный в прошлом российский футболист Денис Попов вошёл в тренерский штаб минского «Динамо». Об этом сообщает «Прессбол».

В «Динамо» Попов станет помощником нового главного тренера Романа Пилипчука, который ранее работал в «Спартаке».

40-летний Попов уже имеет опыт тренерской работы. Он возглавлял любительскую команду «Спартак» из Геленджика, которая играла в Высшей лиге Краснодарского края. Также работал в должности главного тренера клуба ПФЛ «Дружба» (Майкоп).

В качестве футболиста Попов наиболее известен выступлениями за ЦСКА, в составе которого становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Также играл за такие известные клубы, как «Кубань», «Черноморец», «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Химки».