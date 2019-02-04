Смольников: всё, что мы запланировали в игре с «Дюделанжем», не получилось

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем» (0:0).

«Всё, что мы запланировали, не получилось. Но хорошие моменты и атаки были. На наши ошибки укажут на теоретическом занятии, расскажут о плюсах и минусах. Обратим на это внимание, разберём.



Насколько близки наши кондиции к оптимальному уровню? Форма набирается через матчи. Хорошо, что сегодня сыграли 90 минут. 8 февраля (с «Сарпсборгом») должны провести ещё по 45 минут. Ещё один плюс, игровая практика. После этого матча должно быть полегче.



Мы давно тренируемся. Прошли и первые сборы с двухразовыми тренировками и матчами. Здесь тоже продолжаем готовиться. Думаю, ни у кого не возникло проблемы отыграть 90 минут», — приводит слова Смольникова официальный сайт клуба.