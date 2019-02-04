Смольников: Ракицкий — игрок с большой буквы

Защитник «Зенита» Игорь Смольников оценил игру новичка команды Ярослава Ракицкого в товарищеском матче с «Дюделанжем» (0:0).

«Ярослав — игрок с большой буквы, который выступал в большом клубе. Владеет всеми качествами: у него хороший пас, хорошее чтение игры. Думаю, никаких проблем он не испытывал, да и партнёры тоже», — приводит слова Смольникова официальный сайт клуба.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила € 10 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Украины, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов.