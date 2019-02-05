Газзаев – о Пиняеве: звёзды не так часто рождаются у нас в стране

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о 14-летнем нападающем «Чертаново» Сергее Пиняеве. Напомним, он провёл вторую стажировку в «Манчестер Юнайтед».

«Звёзды не так часто рождаются у нас в стране. Я знаю этого футболиста, знаю его возможности. Он действительно сегодня явно выделяется, особенно в своём возрасте. У него фантастическое техническое оснащение, скорость, понимание игры. Поэтому неслучайно в этот клуб его пригласили и сегодня очень заинтересованы в нём. Действительно очень талантливый футболист.

Дай бог, чтобы в нашей стране было больше таких футболистов. Для этого существуют у нас сегодня великолепные возможности, инфраструктура спортивная. Прошёл чемпионат мира, и, я думаю, что у молодёжи есть возможность подражать тем звёздам, которых они видели», — цитирует Газзаева Национальная служба новостей.

Весной 2018 года Пиняев уже ездил в академию «МЮ» и отметился пятью забитыми мячами в спарринге с «Бари». В восьми матчах за юношеские сборные России 2003-2004 г. р. игрок забил 7 мячей.